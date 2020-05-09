節目嘉賓孔曉振驚喜現身。（愛奇藝提供）

韓國綜藝的金牌製作人羅暎錫（簡稱羅PD）再度找來車勝元、柳海真及孫浩俊聚首《一日三餐漁村篇5》，3人在進入竹窟島求生，而島上首位嘉賓是曾跟車勝元演出韓劇《最佳愛情》的孔曉振，她至今仍喊車勝元為「獨孤振」，讓觀眾直呼當年追劇的回憶全都回來了！

去年在實境秀《西班牙寄宿家庭》中擔任房務的柳海真，動手做出更種生活用品和家具，還搞笑自創品牌「IKEYO」，為節目增添不少看頭，這次他在竹窟島上的倉庫內發現各種木工工具跟運動器材，改造魂馬上燃起，搬出木板寫上「Atelier肌肉」（肌肉工作室）並參考自己的手臂線條跟血管構造畫出健壯臂肌。

因為架設的捕魚籠沒有收穫，3人決定搭上「大哥船」出海，沒想到等半天依舊沒釣到魚，讓車勝元不禁對柳海真怒吼：「你不是說各種傢伙都能上鉤嗎？」柳海真回嘴：「偶爾也有釣不到的時候嘛。」讓他聽了更生氣地說：「要不你當初就別說那種話！」兩人一來一往鬥嘴，讓孫浩俊笑到捧腹。就在他們準備移動到下一個釣魚點時雷聲突然大作，天色變暗加上風雨增強，為了安全起見只好空手而回。

遲遲沒有漁獲也令柳海真開始擔心無法好好招待客人，而這次的首位嘉賓正是9年前曾和車勝元演過韓劇《最佳愛情》的孔曉振，她一上船就關切3人昨天的晚餐菜色，聽到是馬鈴薯跟地瓜後笑說：「就只有這樣嗎？」難掩緊張心情的孔曉振下船前忙著整理行頭，「不行我要帥氣登場，跟時尚明星一樣才行。」

車勝元跟柳海真則連忙躲起來觀望，孔曉振一找到車勝元，開口便喊：「獨孤振！」而車勝元則是用甜蜜又溫柔的嗓音問：「妳怎麼來了。」讓劇迷瞬間陷入多年前「獨具CP」的魅力之中。《一日三餐漁村篇5》每周六於愛奇藝台灣站全台首播；friDay影音也在周六同步跟播。

(中時 )