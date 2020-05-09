海泳或做SPA會不會感染新冠病毒 專家這麼說 18:122020/05/09 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家表示，海水中的鹽與產生稀釋效應的物質一起或許可使病毒失去活性。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙高等科學研究理事會(CSIC)專家對在海中游泳時以及在游泳池和SPA館感染新冠病毒的可能性進行了研究。 俄羅斯衛星通訊社報導，科學家指出，海水中的鹽與產生稀釋效應的物質一起或許可使病毒失去活性，而游泳池和SPA館使用的消毒用品也可使病毒失去活性。此外，桑拿室和蒸氣浴室的溫度保持在60°C以上，這個溫度對病毒來說是致命的。 但在淡水和未經處理的水體中，病毒活得好好的。消息指出，在陸地——海灘或岸上，也可能感染新冠病毒，因為病毒可在沙子中停留。 (中時 ) #海泳 #SPA #新冠病毒 #溫度 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 對內鬆綁 一天產值20億 04:102020/05/05 生活新聞 磐石群聚 考驗台灣防疫金鐘罩 04:102020/05/05 生活新聞 新冠病毒變異襲擊全球 更容易傳染 07:342020/05/06 國際 最新基因分析：新冠病毒去年底已全球傳播 17:172020/05/06 兩岸 變異速度飆快！ 新冠病毒肆虐全球 「突變」更容易傳染 20:492020/05/06 生活 新冠病毒12月就在法國 大陸網友：不會從武漢蹦巴黎 21:362020/05/06 國際 研究新冠病毒快突破 華裔科學家遇害 04:102020/05/07 國際大事 瑞士科學家研究：羊駝產生抗體可消滅新冠病毒 15:172020/05/07 兩岸 《科學》刊登陸研究 新冠疫苗對猴子有效 04:102020/05/08 國際大事 病毒學權威徐明達告訴你必須知道的新冠肺炎知識 11:272020/05/08 生活 國際熱門新聞 川普：沒疫苗病毒也會消失 美媒翻舊帳打臉 - 國際 梅根哈利就靠他 搭45億專機遷美 - 國際 海泳或做SPA會不會感染新冠病毒 專家這麼說 - 國際 口罩外交有成果！加拿大國總理一句話表態了 - 國際 梨泰院「毒王」傳染33人 首爾逾2100家酒吧停業 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。