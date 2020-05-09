西班牙高等科學研究理事會(CSIC)專家對在海中游泳時以及在游泳池和SPA館感染新冠病毒的可能性進行了研究。

俄羅斯衛星通訊社報導，科學家指出，海水中的鹽與產生稀釋效應的物質一起或許可使病毒失去活性，而游泳池和SPA館使用的消毒用品也可使病毒失去活性。此外，桑拿室和蒸氣浴室的溫度保持在60°C以上，這個溫度對病毒來說是致命的。

但在淡水和未經處理的水體中，病毒活得好好的。消息指出，在陸地——海灘或岸上，也可能感染新冠病毒，因為病毒可在沙子中停留。

(中時 )