「編輯小姐Yuli」曾在臉書創作圖文，揭露出版背後的複雜環節。（編輯小姐Yuli提供）

作者版稅拿多少才算合理？出書作者應該拿更多？近日有網紅作者在臉書抱怨，認為書本內容明明是作者心血，卻只得到版稅10％回報，引起熱議，部分網友附和，認為出版業有如黑心企業，不能因為自己景氣差就剝削作者。

然而許多出版人指出，作者收到的版稅「10％」，並非指利潤的10％，而是定價的10％。親子天下副總經理林彥傑表示，假設一本書首印3000本，定價300元，賣掉了2800本，扣除折扣、經銷、通路抽成，實際上出版社得到的收入是「300x2800x50％」，大約42萬元。

林彥傑表示，然而出版社的支出，包含印刷費18萬元、文編、其他人事費用，加上外包的美編、內頁排版和封面等，以及行銷費用，共約35萬。再扣掉作者版稅「300x2800x10％」是8.4萬元，收入已經低於支出，「出版社出一本書，首印3000本是賠錢的，而且通常有八成的書都是這樣。」

在出版社工作五年的圖文作家「編輯小姐Yuli」表示，大出版社甚至有「損益平衡表」，會以此跟作者討論，計算成本和定價，能算出一本書要賣幾本才能賺錢。而一般作者版稅約是10％，新手作者略低於這個數字，據說美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬拿到20％的版稅。

「編輯小姐Yuli」指出，作者當然也可以自費出版，親自處理排版、跟印刷溝通等所有細節，但即使都完成後，再來還會遇到要如何把書鋪貨到全台書店的發行問題，「書要做到完整，要出版、發行其實都不容易。能專心創作，把其他事情交給出版社的專業處理，是很幸福的事。」

也有作者在臉書反應，出版社常邀約作者，為其他書「掛名推薦」，或寫「推薦短文」，對作者而言，耗時耗力，但所得到的報酬往往只是一本書，認為不太合理，希望寫推薦也能得到尊重。編過人文、社會科學類書籍的大塊文化主編陳怡慈表示，現在多數出版社邀請掛名推薦，為的不一定是帶來實質的銷售，而是希望將出書的資訊和議題擴散到目標讀者。

陳怡慈表示，雖然出版社現在的確很難提供書以外的報酬，但也是有能兩贏的辦法，「例如找推薦人辦講座，當與談人，用講座收入以及帶來的聲量去彌補。」「編輯小姐Yuli」也認為，邀請看電影、提供美妝產品寫推薦文也常見，為何不會引起議論？「這代表讀書已經被人視為苦差事了。」

(中時 )