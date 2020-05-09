因受新冠肺炎疫情影響，桃園市樂活巴（免費公車）整體載客量減少2成至3成，交通局預定5月11日將全市48條路線（含正副線73條）樂活巴將減班3成，但因業者班表遲至周五才出爐，時間較匆促，為降低民眾衝擊，延至6月1日起才實施減班。

桃園市免費公車自疫情爆發後，各營運路線減少2成至3成不等的運量，整體載客量嚴重下滑，甚至楊梅區L613下午4時班次，疫情期間無人搭乘，桃園市政府交通局經評估各路線營運特性、每班次載客量及各站乘車人數後，採取滿足通勤通學需求及一日4班次以下不減班的原則下，宣布48條路線（含正副線73條）樂活巴平日班次由每天1071班次減為758班次，減班幅度約30％。

每日4班次以下不減班的25條路線（含正副線30條）計有八德區L113、L115、L116、L117、L118、L119、L120、L121；龍潭區L720、L723、L725、L727、L728；平鎮區L217、L218；龜山區L322、L323、L326、L327；觀音區L511、L512、L513、L515；新屋區L606、L617；復興區L801、L802、L803、L805、L805、L806等路線。

桃園市政府為滿足蘆竹山腳、頂社地區及龜山大坑地區前往林口長庚醫院的就醫需求，規劃蘆竹醫療山線及醫療海線兩條路線，5月1日起試辦公車316「林口長庚-蘆竹區公所」的醫療山線，另為服務蘆竹山腳地區民眾至林口長庚醫院的就醫需求，自5月11日起試辦318「蘆竹區公所-林口長庚」醫療海線，L301則配合自5月10日起停駛，原搭乘L301路線可於蘆竹區公所站改搭316或318試辦公車前往林口長庚醫院，其餘站位（中正路長榮站）與708完全重疊，都可原地改搭708市區公車前往林口長庚醫院。

交通局長劉慶豐表示，316及318試辦公車都是採市區公車收費方式，試辦3個月，同時，享有買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，歡迎市民朋友多加利用，若能達公車經營成本，後續將改為正式營運路線行駛。

交通局民眾配合中央防疫指揮中心的規定，搭乘公車全程皆載口罩，相關搭乘試辦公車及減班資訊可洽桃園客運服務專線 0800-053808、亞盛通運服務專線03-3838432以及金台通運服務專線03-553-8321，減班班表可至本市動態資訊系統https://ebus.tycg.gov.tw/Taoyuan/Dybus.aspx或本局https://traffic.tycg.gov.tw/等網頁查詢。

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