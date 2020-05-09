賈靜雯PO出咘咘和波妞傑作，也說「母親節就是母親崩潰的節日，這…是…禮物嗎」(圖/ 摘自賈靜雯臉書)

賈靜雯出道30年，漂亮外型讓人看不出來是3個小孩的媽，和前夫孫志浩生下梧桐妹，而和修杰楷再婚生下咘咘和波妞，她也不吝嗇分享一家人生活點滴；明天是母親節，賈靜雯今(9)日在臉書曬出咘咘和波妞「傑作」，大喊母親節是母親崩潰的節目。

今日下午賈靜雯在臉書PO出兩張照片，其中一張照片是家中一角，但無論是地板或沙發都堆滿雜物，相當凌亂，右側還能看到疑似是咘咘的背影，像是指出這就是她的傑作；另一張照片是波妞對著鏡頭做鬼臉，仔細看還能發現她嘴唇周遭和臉上都有口紅，表情就是偷玩媽媽化妝品被逮到。

賈靜雯PO出咘咘和波妞傑作，也說「母親節就是母親崩潰的節日，這…是…禮物嗎」；大票粉絲看到咘咘和波妞送給賈靜雯的「禮物」，紛紛開玩笑「這是萬聖節還是愚人節」、「看了真的有點會發瘋」、「她們以為今天是萬聖節，不給糖就搗蛋」、「這是劫不是節，默念一百遍是親生的是親生的是親生的」。

(中時電子報)