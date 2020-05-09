俄羅斯衛星通訊社9日報導，俄防疫指揮部向記者表示，俄羅斯一晝夜內新增1萬0817例COVID-19確診病例，有104人死亡，累計感染病例達19萬8676例。俄已是連續7天確診人數破萬。9日為俄羅斯紀念衛國戰爭（二次世界大戰）勝利75周年，莫斯科紅場將進行空中閱兵。

據報導，報告說：「在過去一晝夜內，俄羅斯84個地區新增1萬0817例確診的冠狀病毒COVID-19感染病例，其中4399例（40.7％）沒有臨床表現。」其中，莫斯科單日新增5667例，莫斯科州單日新增1075例，聖彼得堡單日新增425例。

此外，在85個地區中，累計確診了19萬8676例冠狀病毒感染病例。報告說：「在過去的一晝夜內有104人死亡。疫情爆發以來累計死亡人數為1827。」

據新華社報導，俄羅斯國防部長8日正式簽署命令，要求莫斯科、聖彼得堡等城市於5月9日晚10時鳴禮炮，紀念衛國戰爭勝利75周年。雖然大型閱兵活動受疫情影響已經取消，但9日當天戰機還會飛過莫斯科紅場進行空中閱兵。空中閱兵還會在俄羅斯其他47個城市以及軍事基地舉行。

為了抗擊疫情，俄羅斯一些地區將居家隔離措施不同程度延期，但哈巴羅夫斯克等地開始准許居民每天固定時間內在離住宅500米範圍內散步。

據此前消息，從3月28日至5月11日，俄羅斯宣布全國範圍內帶薪放假，這使得中小企業的生存愈發困難。俄羅斯政府推出了一系列幫扶措施，從金融、稅收、社保等方面幫助企業度過難關。

(中時 )