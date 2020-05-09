今日下午5點多，1名年約60歲的男子，被民眾發現陳屍在大直抽水站堤防旁，警方初步評估已經死亡1至2天，而現場由於運動民眾多、且來回穿梭，警方架設大體帷幕後繼續採證，至於死亡原因有待調查。

北市在8、9兩日，在南港、北投、士林、大直等地接連發現4起浮屍，令人毛骨悚然，警方初步調查，研判4名死者應該都是輕生，無他殺嫌疑，詳細發生原因正由檢警調查中。

昨日下午3時許，民眾先在南湖大橋下游約10公尺處，先發現一具男浮屍，警方到場勘驗，發現死者是新北市三重60歲李姓男子，身上留有遺書；不料，半個多小時後，北投關渡宮停車場外河岸側，也發現一具年約40歲的男浮屍，死者身上沒有證件，警方正在調查其身分中。

今日上午6時許，士林通河西街一段堤外，發現一具女浮屍，警方從女子身上的證件查出是49歲賴姓婦人，並在其住處發現留有遺書；下午3時許，中山區美堤河濱公園靠近大直抽水站出水口，又驚見一具年約40多歲的男浮屍，身上無明顯外傷，因死者身上並無證件，檢警正在調查其身分及死因中。

(中時電子報)