香噴噴、熱騰騰的炸雞絕對是不分族群人的喜愛，而主打「現炸」的美式炸雞胖老爹自2017年爆紅後，開始在全台快速展店，成為大家日常的庶民美食。3年過去，胖老爹締造的傳說是否已幻滅？沒想到網友表示，「依然沒對手。」

一位PTT網友表示，著名炸雞連鎖店胖老爹，因為炸雞獨特香味創造短時間內快速展店奇蹟，卻不禁讓人懷疑，是否會步上之前「蛋塔工廠」的後塵。想知道今年，「妳家附近的胖老爹怎樣了？」

據網友觀察，不少地方出現退潮的跡象，店門口排隊的人並不如昔日人潮聚集，「漲價了」、「收攤了」。不過另一群人卻表示，「生意還是一樣好」。

的確，店門口的排隊人數變少了，但網友指出，關鍵在「轉型做外送」居多。不少人表示「我覺得現在這些店家反而是熊貓跟吳伯毅救了一把」、「胖老爹很強～多半是做外送的」、「還好吧，靠熊貓反而維命很久」、「ubereat 讓它生意越來越好」。遭網民戲稱是轉型成「數位胖老爹」。

其實不一定快速展店的商家時間一久就會雪崩式倒閉，網友認為，還是要看店家「好吃的當然不會倒，炸雞比蛋塔需求大，有時還是很多人在排」。

(中時電子報)