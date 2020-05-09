一年一度的母親節來臨，多數民眾都會與家人們團聚，感謝偉大的媽媽們平時對兒女及家庭的照料，但有許多母親因為種種因素長期失去家人陪伴，只能獨自過生活，高雄微笑慈善會9日特別舉辦「微笑母親節」活動，讓弱勢媽媽齊聚一堂，感受兒女陪伴的溫暖，場面相當溫馨。

微笑慈善會的「微笑母親節」活動在三民區長明派出所外舉辦，今年首次舉辦現場就湧入超過200名的弱勢媽媽，大家一起共襄盛舉慶祝母親節，微笑慈善會理事長黃淑娟除了準備便當、牛奶等民生物資提供給弱勢媽媽外，更特別準備一人一朵康乃馨送給辛苦的媽媽們，讓他們感受到母親節的溫馨氣氛。

微笑慈善會理事長黃淑娟表示，雖然兒子開始打棒球後就很少一起過母親節，但兒子還是會時常打電話慰問，這些弱勢媽媽則是長期沒有家人陪伴，因此她才想藉由發起「微笑母親節」活動，讓大家一起在母親節同樂，同時也要告訴她們，有微笑慈善會做後盾，她們一點都不孤單。

微笑慈善會常務理事葉騰翔表示，有許弱勢團體因為各種原因，兒女無法陪在再身邊，這次活動主要是讓弱勢媽媽知道，雖然日子不好過，但微笑慈善會一直陪在他們旁邊，也是她們最貼心的子女，無論生活上遇到什麼問題，微笑慈善會會盡可能幫忙解決，未來也將開設心靈輔導課程，希望弱勢團體可以微笑過日子。

坐著輪椅前來參加「微笑母親節」活動的陳媽媽表示，因為一場車禍，讓他失去唯一陪伴他的兒子，自己也從此失去工作能力，只能靠著輪椅行動，曾經想過「死一死算了」，還好有微笑慈善會的鼓勵及陪伴，讓他重新找回自信，勇敢活下去。

(中時 )