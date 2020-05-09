大陸鋼價出現止跌反彈的訊號？，寶鋼9日開出6月份內銷盤價，除大宗熱軋、酸洗熱軋與鋼板產品每公噸調漲50～100元人民幣外，其它冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅等多項產品則維持平盤。對此，中鋼董事長翁朝棟認為，這是鋼市好的現象，他樂觀期待下半年鋼市前景。

翁朝棟表示，近來大陸疫情逐漸緩和後，相關企業都逐漸加速復工，雖然需求還未大量釋出，但大陸官方為了拚經濟，也祭出許多刺激經濟的方案，最主要也是希望能穩住和撐住鋼價。

至於大陸寶鋼泛冷軋系列產品都維持平盤，翁朝棟說，最大的問題是汽車廠還在復工階段，尚未全面性的復工，以致影響供需，待汽車廠全面復工後，相關系列產品需求就會跟著劇增。寶鋼這次先調漲熱軋與鋼板，顯然其營建用鋼材隨著復工腳步，需求增加。

展望未來，翁朝棟表示，正如他之前說過，疫情將於5月底緩和下來，鋼市6月份就會逐漸好轉，且下半年隨著經濟復甦，需求有機會大爆發，他樂觀看待下半年鋼市前景。

對於小英總統連任就職前，於8日偕同閣揆蘇貞昌連袂召開記者會中強調，政府眼前亟需積極推動的二件事情，包括做好防疫紓困措施，及振興經濟方案。翁朝棟表示，政府所做的這些事情，可望帶動國內鋼材需求，和有助於經濟復甦和發展，將對下半年鋼市將注入一股活力。

中鋼執行副總經理黃建智也表示，美國鋼市持續維持漲勢，歐洲市場尚屬於保守觀望，大陸流通行情也逐日穩步上升。且各國鎖國封城有逐步放鬆，區域性經濟活動漸顯動能，部份地區鋼廠亦有重啟高爐廠計畫，如義大利ACELOR MITTAL預計下週開爐，且巴西Gerdau也預計六月開爐等。

(工商 )