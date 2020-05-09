彰化縣和美鎮柑井里一處電信基地台，傳出遭居民抗議，電信商決定自6日起先關閉基地台，半個里近2000人手機瞬間沒訊號，民怨沸騰一片哀嚎，當地里長指將在12日晚間開里民大會，共同決定基地台存廢與後續相關處置。

根據了解，這座基地台位在和美鎮美寮路武當宮旁一處民宅頂樓，共有中華電信、台灣大哥大和遠傳電信三家聯合發射訊號，原本的地主日前將民宅連同一旁空地，賣給新地主興建廠房，施工時拆除鐵皮後，被眼尖民眾發現基地台，擔心電磁波危害健康，立刻向新地主表達抗議。

不料電信商竟火速斷訊，半個柑井里嚴重收訊不良，走進室內訊號立刻沒半格，走到室外也要立刻變身「人肉天線」，高舉手機四處搜尋才勉強有1格微弱訊號；有居民表示，年長者還有市話可用，但年輕人全都受不了，不能用手機上網、傳訊息和通話，有人無奈自嘲「該不會要一起養鴿子了？」挖苦連飛鴿傳書速度都比訊號強。

柑井里長陳明桓表示，不清楚抗議基地台的里民是誰，但訊號不佳引起民怨驚人，他已經邀請鎮長阮厚爵、縣議員出席里民大會，由電信商代表會，公開向里民說明電磁波相關法規規定、釐清疑慮。

他說，屆時將透過舉手表決，可能方案一是基地台拆除撤出，里民們各自申請市話、有線寬頻網路度日；二是另覓郊外合適新地點重新架設基地台，租金回饋里民，用於急難救助、獎助學金、老人共餐等。

(中時 )