市場無視美國4月失業人數高達2050萬人，美股周五持續狂飆455點，終場收在24331點。神準多頭專家Jeremy Siegel表示，美股早在3月就觸底，明年將是股市非常棒的一年；除非秋冬疫情再度大爆發，美股才有可能回測3月底點，但他認為發生的機率很低。

賓州大學華頓商學院教授Jeremy Siegel被視為美股神準多頭，曾在2015年8月及2016年初美股暴跌時持續看好後市，今年1月中還警告「虛耗式上漲」難持續，結果都被他一一料中。

美國勞工部公布最新數據，4月非農就業人口暴減2050萬人，創下1930年代經濟大蕭條以來最慘，失業率更飆到14.7％的二戰以來新高。

CNBC報導，即使就業數據慘烈，Siegel仍對美股前景相當樂觀，並認為聯準會祭出史無前例的財政刺激措施，支持當前美國經濟，因此美股不可能回跌到3月份的低點。

他更預測，隨著新冠肺炎的疫苗和藥物問世，美股漲勢將推升至2021年，原因在於聯準會對市場提供前所未有的流動性，這可能會是非常好的一年。

截至周四收盤，標普500指數已從3月23日的2191點谷底，累計強彈超過30%。

Siegel表示，只有一個致命關鍵讓股市重回3月低點，就是秋冬再度爆發更嚴重的新冠疫情，造成經濟全面停擺，但他不認為會出現，因為發生的機率極低。

(中時電子報)