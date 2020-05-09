中央推出萬元紓困方案，導致各地區公所加派人力審查。新北市長侯友宜今（9日）下午前往板橋區公所慰問區公所加班同仁。板橋區公所社會課長田曉齡無奈說，公所同仁都希望民眾可以盡速領到紓困金，但是系統問題，「就算要審查也無能為力！」

田曉齡表示，自申請日開始每天約有千餘人次申請，公所加派人力協助，但社會課原本就有既定業務，無疑加重基層公務人員工作量，「白天忙收件，晚上只能加班審查。」

田曉齡也提到，今（9日）約30人到公所加班，日前行政院長蘇貞昌說擴大紓困案「中央審查，地方免責」，但是第一線公務人員除了收件外，還需要建檔、統整等，另外，僅有身分證等資料根本無法確實掌握同住人口，第一線公務人員根本無從認定。

田曉齡說，公所人員白天須面對收件壓力，民眾申請過後還會持續來詢問何時可以領到紓困金，但這些問題公所根本無法回答，只能繼續安撫民眾，「中央都說得很簡單，但是基層人員都很累！」

(中時 )