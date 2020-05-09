「微笑慈善會」以黃淑娟的兒子也是統一獅職棒球星陳傑憲的招牌笑容命名，陳傑憲因為隨著球隊南征北討，已經多年沒辦法與媽媽共度母親節，但母子情感並未因此受到影響，陳傑憲也在母親節前夕致電祝福，讓黃淑娟回憶起當初命危兒子的一席話，感動落淚表示兒子是她永遠的驕傲。

「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球，如果你走了，我的棒球夢也毀了」微笑基金會創辦人黃淑娟曾經因為急性腎衰竭入院搶救，醫院甚至發出病危通知書，當時遠赴日本高中練球的陳傑憲接獲消息立刻放下手中的球棒趕回台灣，因為這席話讓黃淑娟激起鬥志，成功擊倒病魔，才有現在的陳傑憲及黃淑娟。

近期打擊手感火燙的陳傑憲近日隨隊前往北部比賽，特地在母親節前夕致電給媽媽送上祝福，陳傑憲表示，媽媽身體有許多病痛，沒辦法陪在媽媽身旁幫忙分擔痛苦，他相當愧疚，母親節他想跟媽媽說「謝謝你陪我繼續闖我的棒球夢，一定要保重身體，我愛你，母親節快樂。」

母子倆因為各自奔波已經2個月沒有見面，突然收到兒子來電祝福，黃淑娟不禁感動流下淚水，她表示，他們母子就是生命共同體，因為有兒子才可以讓她堅強活下去，她會將陳傑憲的祝福永遠放在心裡，也鼓勵陳傑憲，放心好好在職棒發揮，自己會顧好身體，要陳傑憲不用擔心。

(中時 )