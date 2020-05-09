統一獅先發投手「嘟嘟」潘威倫去年不僅拿下生涯第142勝成為台灣勝投王，更助他獲選「東山再起獎」，今年他以38歲年紀爭取到2年複數年額約，總值超過1200萬，不過今年4場先發表現不如預期，總教練林岳平坦言他其實壓力很大。

潘威倫本季4場先發僅有1場投滿5局，自責分率高達14.49，昨日被放下二軍調整，獅隊升上江辰晏補齊先發輪值，林岳平說，「嘟嘟壓力有點大，4場表現和預期有落差，我們還有先發投手的空間，運用一下讓他休息。」潘威倫預計下二軍調整，不過不會出賽，以練投為主。

潘威倫今年與統一獅簽下大合約，2年複數年約，薪資總額1212萬元，平均月薪50.5萬元，是獅隊本土最高薪投手，不過本季投得掙扎，林岳平透露他給自己的壓力相當大，「與合約無關，球隊希望他佔有一席的先發，帳面成績來看自認表現沒有達到該有的能力，他在球隊的價值還有他自認該做到的成績，有極大壓力在他身上。」

對此教練團希望能幫助潘威倫排解問題，因此安排他先下二軍調整，也順便紓壓，並安排江辰晏升上一軍，10天後再看戰況安排是否回歸。

此外昨天洋投費爾本5局僅用77球，被敲2支安打，僅因一發陽春炮失分，投球成績相當不錯卻只投5局就退場，結果牛棚上場後被逆轉，林岳平解釋，「昨天賽前牛棚他就有後輩緊繃問題，一開賽又投保送，場上也有一直甩手肢體不順的動作，他用這狀態撐到5局，擔心他受傷所以讓他早點退場。」

(中時 )