台中市府2012年完工啟用的「秋紅谷景觀生態公園」，位在寸土寸金的7期，也是全市土地價值最高的公園，這座大型城市內下凹綠地公園，兼具綠色生態水池、景觀、滯洪、排水與調節空氣品質等特色，與帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖猶如姊妹湖，同樣有減少熱島效應的功能。

秋紅谷景觀生態公園占地3公頃，由前市長胡志強打造，曾拿下全球卓越建設的公部門基礎建設「環境適意工程類」首獎，因為是向地下深挖形成的生態公園，深水區最深處達4公尺，除了是地景建築，更是「都市之肺」，增加綠覆率，有效降低熱島效應的炎熱感。

市府針對秋紅谷景觀生態公園的調節滯洪功能，多次風災降下豪大雨時發揮功效，休閒景觀之外，秋紅谷另項重要使命即是納入西屯及南屯區重要防洪水利設施之一。

為吸引公園的人氣，市長盧秀燕針對擁有湖水優勢的公園，展開生態與周遭環境改善，其中，秋紅谷生態公園附屬設施閒置多時後，鼓勵廠商投資釋出多項優惠，委託期9年11個月，換算月租金約9萬元。

此外，地價稅及房屋稅由市府埋單，得標廠商還可長期、定期向建設局申請利用園內木質平台舉辦活動，擁有更大經營空間及彈性，發揮創意活化秋紅谷，以新面貌聚集人潮、促進商機。

(中時 )