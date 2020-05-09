新北市政府大樓前的市民廣場停車場今（9日）下午警報器連續響了數個小時，引發民眾恐慌，向新北市議員葉元之陳情。葉元之表示，經向交通局了解，是因為業者正在進行消防警報器更換作業，所以警報器才會一直發出聲響，但因為沒有讓民眾清楚瞭解，才造成民眾虛驚一場。

葉元之指出，警報器更換作業將持續到明天，所以這兩天停車場警報器都會一直響，屬於正常情況，請民眾不要恐慌。

葉元之表示，一名許姓民眾向他反映，今天中午行經市民廣場B1停車場，聽到消防警報器聲響大作，等到用餐完畢回到停車場，警報器依然在響，由於近來民眾對於公安問題十分重視，懷疑消防設備是否故障沒人檢查，對於發生這種情形既憤怒又害怕。

葉元之立即向交通局了解狀況，據交通局停車管理科長表示，那是因為停車場業者利用週末進行消防設備更換作業，業者每換一個警報器，就要用煙燻測試警報器是否正常，所以警報器才會一直在響。

交通局承諾，將請業者明確告知現場民眾，停車場正在進行警報器更換作業，以免造成不必要誤會。

(中時 )