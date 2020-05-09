畢業季節將至，高雄151名國小畢業生，9日騎乘單車從學校出發，挑戰全程111公里到墾丁鵝鑾鼻燈塔，為國小留下最美的回憶，高雄市教育局長吳榕峯與教育局團隊也參與伴騎，並在終點頒發「111公里完騎」證書，祝福畢業生不畏艱難險阻，勇於挑戰人生。

適逢假日烈日當頭，許多孩子們選擇在家吹冷氣看電視，但鳳翔國小、中山國小及大華國小熱血畢業生，卻不畏炎熱的太陽，從高雄騎著單車前往墾丁，熱血精神令人敬佩，在路途中雖然有人摔車、車輛故障，但都一一排除，無形之中讓學生學習到永不放棄、勇敢追夢的恆心與毅力。

其中，鳳翔國小已經連續4年舉辦此項活動，為了讓國小畢業生在最安全的情況下進行單車畢旅系列活動，學校事先妥善規畫騎乘路線，也安排騎乘技巧、騎乘安全的課程，並在挑戰墾丁前讓孩子進行4次長短程的騎乘練習，給學生們足夠的信心挑戰極限。

活動總指揮鳳翔國小校長王光明全程陪騎與學生們一同挑戰，家長會長蘇煥景與眾多家長則擔任後勤補給、交管、維修、收容等各項工作，分工合作。蘇煥景表示長途單車的騎乘是一般家長不會允許孩子單獨做的事，也惟有透過學校教育及親師合作，規畫完善的課程來指導才能實踐如此熱血的夢想。

鳳翔國小畢業生李貞蓁表示，她在路途中爆胎摔車，也曾想放棄挑戰，但因為師長及隊友們不斷鼓勵，才繼續堅持下去完成挑戰，單車挑戰是在畢業前最好的回憶，也感謝所有師長做的所有努力，讓大家有一個難忘的畢旅。

此外，學生與教師均用心投入整個歷程，學生自行設計紀念T恤LOGO，教師則結合學校的創意課程，設計自製精美的個人完賽獎牌，讓每個人擁有獨一無二的完賽紀念品與完賽證書。

(中時 )