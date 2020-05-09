越男押走同鄉凌虐遭桃警搜出大批槍彈，全被移送法辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

越男押走同鄉凌虐遭桃警搜出大批槍彈，全被移送法辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

27歲阮姓越南籍移工，來台後竟加入幫派擁槍自重，涉嫌經營賭場、放貸，移民署桃園市專勤隊接獲受害同鄉檢舉，和桃園警分局組成專案小組監控多時，6日趁阮的手下下手時，一舉逮捕2越人和5名宣稱「助陣」的台人、救出遭囚打的黃姓越籍移工，並到大園租屋處逮到藏在幕後的阮男，並起出槍彈等物，全都移送法辦。

桃園警本分局日前接獲移民署桃園市專勤隊提供情資，阮姓越南籍男子與數名同鄉手下擁槍自重，並與台灣人不法結盟，因與其他移工派系有利益關係產生糾紛，時有衝突狀況產生，桃園警分局景福所、偵查隊等單位獲報後，隨即與移民署桃園市專勤隊共組專案小組調查蒐證，並報請桃園地檢署檢察官王文咨指揮偵辦。

專案小組監控到阮姓主嫌6日晚間召集同夥，並號召台籍友人助陣，要與另一方越籍移工相約談判，專案小組掌握後，立即會同蘆竹、大園、中壢等分局，同步調度警力通報攔截圍捕，當晚先後分別在2處道路上，攔截到場助陣的台籍周姓男子等1車5人，及越南籍嫌犯1車2人，並起出武士刀、甩棍等武器。

專案小組循線前往阮姓主嫌的租屋處，當場起獲改造槍枝多把，制式子彈、霰彈數十發等違禁物品，狡猾的阮嫌不但否認指使強虜暴力討債，也否認知悉房內的槍彈，推託一概不知情，警方連同租屋的越籍女子一併帶回偵辦，訊後全案依槍砲等罪嫌移送桃園地檢署，並將深入追查槍枝來源。

警方指出，外籍移工活動狀況及可能產生的犯罪問題，市府、地檢署、移民署及警察局等均一直相當重視及關心，在新冠肺炎疫情期間，更是各級機關密切注意的部分，此次行動充分展現相關團隊共同維護轄區治安的決心及行動力，往後也會持續、主動地打擊相關不法的行為，營造良好的生活環境。

(中時 )