新竹市長林智堅為三寶爸，平日市政繁忙，無法時常分攤太太辛勞，母親節將屆，林智堅在臉書公開太太親手寫下了三個母親節願望，承諾替太太實現。市長夫人的願望分別為睡到自然醒、吃林智堅親手料理的牛排大餐以及像一般夫妻牽手散步。林智堅表示要當神隊友完成太太願望，讓網友羨慕稱「甜到掉渣」。

林智堅在臉書寫道，周日就是母親節，預祝全天下的媽媽們母親節快樂，因為有人說媽媽是「全天下最辛苦的工作」，每天24小時都要工作，不僅全年無休，也沒有酬勞，而且一做就是一輩子。

接下來林志堅表達對太太的感謝，稱自己是三個孩子的爸爸，但市政工作繁忙，沒辦法很常分擔太太的辛勞，雖然太太總是很體諒，但心中除了感謝，更多時候是內疚，於是詢問太太母親節有何願望？

過了一天，市長夫人送上一張畫了小愛心的紙條，娟秀的字跡寫著心中3個願望，表示希望市長能在母親節當天讓她「睡到自然醒」、「吃丈夫親手料理的大餐」以及「像一般夫妻般牽手散步」。願望平實自然，但卻讓網友紅了眼眶。

林智堅承諾今年母親節自己要當神隊友，完成老婆大人的願望，要網友鎖定他的臉書，他會把完成任務的過程放上來跟大家分享。林智堅更邀請大家一起加入「幫媽媽完成願望」的挑戰，讓媽媽們可以暫時放下這份全世界最辛苦的工作，放鬆一下。

(中時 )