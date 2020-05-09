段慧琳主持民視行腳節目《Go Go Taiwan》，本周喜迎400集，她趁外景拍攝空檔，與工作人員一同切蛋糕為節目慶生。為求「遇水則發」的好采頭，節目還特別安排她到基隆河畔體驗快艇衝浪，孰料玩水之餘，她竟意外被衝浪板打到額頭，當場在河中眼冒金星，還「破相」腫了一個大包。

不過段慧琳不但不以為意，還大笑說：「希望節目不但發，還要『打』破收視率記錄，更『撞』響金鐘！」她被問及8年400集節目中，印象最深刻的是哪一集？笑回：「不勝枚舉。」她表示這個節目的挑戰太多，超級鐵人賽、帶著一歲女兒跑馬拉松、被導演丟包在太平洋……各種「艱苦不人道」的內容都還歷歷在目，還好她個性熱愛冒險，所以總能樂在其中。

段慧琳在節目有許多難忘回憶。（民視提供）

但她坦言自己「曾」萌生退意，「那一次是頂著六個月的身孕去蘭嶼拍攝，白天爬了座充滿岩壁和泥濘的山，晚上還健行去森林裡觀生態，累到腰痠站不住，一瞬間真的有想要請辭的念頭。」但也因外景需要運動培養好體能，迫使她不得不「越練越大」，到現在甚至常被朋友形容是「被主持界耽誤的運動員」。節目接下來會改版呈現新風貌，段慧琳也請觀眾拭目以待。

段慧琳手捧慶祝蛋糕。（民視提供）

(中時 )