林務局在雲林縣二崙鄉舉辦「環島守護保安林」活動，邀民眾植樹打造社區生態後花園。（張朝欣攝）

農委會林務局結合民間企業與在地社區，9日於雲林縣二崙鄉舉辦「環島守護保安林」活動，藉由植樹、護樹及生物多樣性體驗，讓民眾了解保安林如何抑制飛砂、淨化空氣、營造生態空間，進而打造保安林成為社區生態後花園。

林務局與光陽工業公司9日在二崙鄉四番地第1815號保安林舉辦「環島守護保安林」活動，二崙鄉公所與四番地社區居民約250人共襄盛舉，於保安林入口兩旁栽種蜜源植物，同時參加護樹與生物多樣性體驗區課程，感受不一樣的新形態保安林。

農委會林務局副局長廖一光表示，全台保安林面積約47萬公頃，為了讓保安林融入民眾日常，在不影響保安林原本功能下，導入社區與企業參與，並藉由「環島守護保安林」活動，讓大家感受保安林是如何發揮抑制飛砂、淨化空氣、營造生態空間、調節氣溫等效益。

林務局南投林區管理處處長李政賢強調第1815號保安林位於濁水溪南側，不僅抑制濁水溪揚塵、阻絕飛砂危害，並有效保護南側的田園與房舍。現在正值二崙西瓜盛產期，此次活動也結合市集行銷當地蔬菜瓜果，提供農民最實際的支持與幫助。

二崙四番地社區發展協會指出，協會自2017年起認養第1815號保安林，協助巡護、監測及環境維護，以實際行動參與保安林的經營管理，並加強種植蜜源植物吸引觀賞性昆蟲棲息、增加生物多樣性，希望讓保安林成為社區的一部分，傳遞友善環境的生活方式。

(中時 )