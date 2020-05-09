「聽到姪媳的聲音」 6旬婦險被騙23萬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

60歲李姓婦人日前在通訊軟體Line上認識一名女子，自稱是姪媳，因網拍需要周轉金拜託匯款23萬，李婦通話後認為聽到姪媳的聲音，不疑有他準備匯款，卻被銀行行員察覺有異力阻，成功避免遭詐、保住老本。

八德派出所警員莊庭瑄及董勇男7日巡邏時，接獲八德區介壽路二段一家銀行行員通報，稱60歲李姓婦人臨櫃表示要匯款23萬元給姪媳婦（姪子的妻子），但卻無法清楚說明匯款用途及匯款對象，機警的行員懷疑李婦可能遭詐騙趕緊報警。

警方到場後先耐心聆聽案情，並細心詢問李婦款項去向、用途，李婦便向警方表示，近日一名女子加了自己的LINE好友，自稱為李婦姪媳婦，關心李婦近況後稱經營的網拍生意急需用錢，請身為姑姑的李婦能夠先匯款23萬幫忙週轉，並保證隔日馬上會匯還，李婦認為對方的聲音很像，不疑有他執意要匯出款項。

警方判斷李婦是遇到「假親友真詐騙」的詐騙類型，向李婦耐心解說詐騙手法，但李婦起初仍對詐騙對象所說的深信不疑，經警方與行員聯手勸說，並請李婦再次查證電話中自稱姪媳之人的身分，經過幾番聯繫李婦終於與真正的姪媳取得電話連繫，驚醒遭詐騙集團所騙，激動的向警方及行員道謝，萬分感謝警方及行員的幫忙讓自己免於上當受騙。

八德分局提醒民眾，如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，共同提高防詐共識與警覺；也不定時由各所所長、偵查隊派員前往金融機構宣導提醒最新詐騙手法，並與轄內各金融機構成立防詐騙群組，時常轉發刑事局防詐騙宣導短片及阻詐成功案例與行員經驗分享，也希望行員們能主動對疑遭詐騙的民眾加強關懷提問，以期降低詐欺案件的發生，減少民眾受騙上當的機會。

(中時 )