新北市教育局9日與國立台灣師範大學在三重商工共同舉辦「專業英文聽力與詞彙能力（PVQC）大賽」。教育局表示，今年報名人數創新高，有1858人報名，且首次開設校長組，局長張明文與20位校長共襄盛舉參賽，成績於31日前公告。

今年大賽首次開設校長組，局長張明文親自帶領樹人家商校長徐卿瑞、新莊國中校長呂秋萍等20位校長共同應試，張明文親自操作測驗系統平台，謙虛地說「我英文不好啦！」，期望校長能以身作則、終身學習，成為學生們的好榜樣。

張明文也表示，比起傳統的死背英文，他認為未來可多善用數位學習平台，新北市重視技職學生英語自主學習能力，期望PVQC大賽，能夠以賽促學、以賽促交流，他也鼓勵學生「題目多練習，就會進步。」

教育局表示，專業英文詞彙分為教育、醫學與護理、餐飲、觀光、資訊、電機電子、汽車工業、商業與管理、機械工業、數位多媒體設計、電競等類別，且教育部去年將專業英文PVQC證照與多益、全民英檢，列為高中生學習歷程檔案「語文證照－英文類」的有效學習證明之一，能成為學生推甄大學的備審資料。

就讀三重商工的謝佳勲說，用瑣碎時間使用線上平台練習，累積單字量，看見自己進步很有成就感。復興商工陳彥霖也說，參加數位多媒體設計類，因而學習很多職場、設計領域相關的單字，同時也能取得證書。

教育局表示，舉辦大賽適逢疫情期間，將原先1天的賽事分成3天（9日、10日及23日）舉辦，且不舉行開幕式、不開放家長陪考，在場人員須全程佩戴口罩、分批進場、試場採梅花座、開窗保持通風，也首次啟動新北學校合作製成之「自動檜木精油酒精噴灑器」，全面進行滑鼠、鍵盤及座位消毒。

(中時 )