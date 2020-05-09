上周五（1日）特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk，又稱矽谷鋼鐵人）在推特上喊喊「公司股價太高了」，沒想到才過了1個禮拜，特斯拉股價反而飆更高，遭外界質疑馬斯克是否在炒股，趁股價大暴跌時進場吃貨。

馬斯克跟美國總統川普一樣，得了Twitter上癮症，常發推文口出狂言，上周五他直言「特斯拉股價過高」，當天股價應聲暴跌10%至701.32 美元，但之後幾天迅速收復失土，本周五（9日）股價來到819.42美元，較前一周收盤價暴噴16.8%。

馬斯克2年前也曾於社交媒體發表股價敏感言論，導致特斯拉股價大幅震盪，引來美國證券交易委員會提告，最後雙方以2000 萬美元達成和解。沒想到這回又喊特斯拉股價太高，遭外界質疑是否在炒作，趁股價暴跌再進場掃貨的吃貨文。

特立獨行的馬斯克近日又發推文表示「將賣掉自己的房子」。他受訪時回應，「億萬富翁」已變成貶義詞，好像這是壞事似的。現在賣掉不動產了，酸民便無從攻擊他，賣房以後他打算去租房子。未來將全身心投入於火星和地球。

據美媒億萬富翁指數，現年48歲的馬斯克身家389億美元，排名全球第22。

(中時電子報)