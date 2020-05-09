前衛搖滾樂團Pink Floy的主唱兼貝斯手Roger Waters很愛針砭時事，對於美國總統川普與民主黨準總統候選人拜登在2020年11月的對戰，他也不吝發表看法，認為這是美國選民在歐威爾的「1984」與赫胥黎的「美麗新世界」之間做一選擇。他諷刺川普是「失敗的房東」，卻有辦法成為「西方最有權有勢的人」。至於拜登，也沒有比川普好到哪兒。

他直言，美國選民選誰都一樣，沒有意義。所以美國是民主國家根本是個假象（sham）。美國真正的統治者是「華爾街」以及「戰爭機器」。

除了抨擊政治體制，他也抨擊美國的健保系統，認為這一切只是為了有錢人而設計。並稱美國這次新冠疫情這麼嚴重完全在預期之內，因為美國沒有健保。他說，美國衛生醫療只服務巨富，因此對於新冠疫情這類危機毫無招架之力。

但他也樂觀地表示，愈來愈多民眾醒悟了，發現政治領袖與其媒體盟友不可信，因此他預期疫情趨緩後，將有更多人走上街頭發出不平之鳴。

(中時 )