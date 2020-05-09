長沙台商協會會長林懷等7人，日前因涉嫌賄選遭起訴，湖南省台辦9日發布三點聲明，批評民進黨政府完全罔顧事實，是赤裸裸的政治操弄，其目的就是搞「綠色恐怖」，進一步阻擾破壞兩岸交流合作，損害廣大台商台胞權益。

聲明表示，一、民進黨當局所謂「起訴書」中誣稱長沙台協在華天大酒店舉辦台胞返台投票動員大會，向參會人員免費提供食宿。據湖南省台辦瞭解，長沙市台協舉辦的是一年一度的尾牙活動，完全是由長沙市台協自行組織，省市台辦根本沒有參與。

此外，台協組織作為自發的經民政部門登記註冊的一個民間社團組織，在台胞服務、聯誼、幫困、救助等方面發揮了積極作用。為彌補其經費缺口，應其申請，省市台辦每年給予一定的經費補助，用於促進兩岸交流、服務台商台企、開展招商引資，符合大陸財政資金申請和撥付規定。近年來，台商在大陸發展順利，與各級台辦的精心服務和台協組織的努力工作是分不開的。台方炒作省市台辦資助動員台商返台投票純屬捏造。

聲明第三點指出，至於所謂「根據省市台辦精神」，完全是曲解和故意找茬。去年底島內兩項選舉前夕，因民進黨當局操弄，台胞返台機票一票難求。應廣大台胞要求，省市台辦積極幫助台協聯繫航班，協調航空公司提供便利並給予優惠，是為台胞排憂解困。

聲明指責民進黨當局借機炒作此事，有其不可告人的政治意圖，進一步暴露了民進黨當局的險惡用心，對於這種破壞兩岸交流、危害臺灣同胞利益的行徑，兩岸同胞應認清其本質，作堅決鬥爭。

(中時 )