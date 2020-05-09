自中職領先全球開打以來，瞬間成為全球焦點，不過由於中華職棒英文名稱「Chinese」不斷被外媒誤認是中國大陸的球賽，因此傳出美國在台協會處長酈英傑( William Brent Christensen)曾詢問桃園市場鄭文燦，中職是否能改名為「Taiwan」，對此聯盟也發表回應，未來會在英文相關文宣上加註Taiwan。

中職英文名稱「Chinese Professional Baseball League（CPBL）」中的「Chinese 」令國外難以分辨，中職會長吳志揚先前就曾表態，中華職棒為民間團體，並非政府單位，不是政府呼籲就需配合，再加上我國國名為中華民國，因此稱呼中華職棒並沒有問題。

不過隨著越來越多外媒誤解，中職聯盟也在今日做出回應，關於媒體報導日前AIT與中職會長見面一事，聯盟補充說明如下：

一、吳會長是於4月24日應AIT酈英傑處長主動邀請，前往台北辦事處會面。

二、AIT表示中職帶給美國人民許多生活樂趣，希望英文轉播能繼續維持。

三、AIT尊重使用31年來的中職名稱，在部分外國球迷誤會CPBL是來自中國一事，建議在英文相關文宣上加注Taiwan，向外界傳達CPBL中華職棒係代表台灣的職業棒球聯盟。

(中時 )