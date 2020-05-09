（擷取自PTT）

近日「萬元紓困之亂」在各地上演，網友痛批，原本一番美意，搞成全民像餓狼也像乞丐，政府真是厲害了！

近日「萬元紓困之亂」在各地上演，國民黨革實院長、台北市議員羅智強下午在臉書表示，蔡英文總統、閣揆蘇貞昌執意引爆「紓困之亂」的原因就是「不公平」，由於程序複雜，才讓民進黨有上下其手，從中牟取「政治利益」的空間。

羅智強還說，「瑞凡，我數學不好，可以告訴我為何農業人口增加1.18倍，農業產值反而下降」。

而新北日前將申請案送交衛福部審查，反被衛福部批是「錯誤示範」；新北市副秘書長劉和然澄清，所有申請案淘汰3分之1才送交中央，新北並非和中央作對，只是盼中央省思，為何一項政策下達，民眾盲目奔波、基層同仁天天加班、甚至讓中央、地方公務員互相指責？

區公所也說，但是第一線公務人員除了收件外，還需要建檔、統整等，另外，僅有身分證等資料根本無法確實掌握同住人口，第一線公務人員根本無從認定。

網友也痛批，原本一番美意，搞成全民像餓狼也像乞丐，政府真是厲害了！

(中時電子報)