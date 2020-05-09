在新冠肺炎重創觀光餐飲業數月之後，業者終於在母親節檔期看見曙光，許多飯店都交出餐廳客滿的亮眼成績，也有飯店在母親節檔期住房率翻倍成長，除了疫情趨緩、消費者對防疫信心大增是回溫主因，各大飯店都祭出破天荒的特別活動搶客也是一大誘因。

台北晶華酒店在這次母親節檔期的住房率較平日大幅成長4倍，最特別的住房專案便是看準子女們「想讓媽媽更健康美麗」的商機，打造附贈全台第一、也是唯一的AI人工智慧漢方諮詢服務及SPA療程的「媽咪森呼吸」住房專案，除了每房6600元的價格相當超值，沐蘭SPA更率先結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入一套運用人工智慧以及大數據演算技術的漢方諮詢系統，可依照消費者體質狀況，提供適當的紓緩芳香療程及養生草本茶包與沐浴草包。

無論是住房或餐飲，讓消費者安心至關重要，台北晶華酒店防疫措施相當嚴謹，飯店各出入口均設有紅外線熱像測溫儀，並全面升級全館環境和公共區域的消毒熱點以維護清潔，並且創全台之先、設有專業「食安實驗室」，每天隨選蔬果篩檢農藥殘留，超標馬上退還廠商，並增加各餐廳的餐點留樣查驗次數，自助餐檯更全面裝設玻璃防護擋板。

台北喜來登大飯店館內擁8個餐廳，在母親節周末皆全部訂位滿席，以受米其林光環加持的中餐廳包含米其林2星「請客樓」及米其林餐盤推薦「辰園」最快完售，請客樓更首次推出主打健康養顏的母親節優惠套餐吸客。飯店表示，館內許多餐廳也力拼異業合作，消費滿額就送知名指甲油、進口礦泉水、飯店蛋糕、康乃馨等，等於不用另外幫媽媽準備禮物，來消費飯店就會送上母親節禮物，十分受消費者歡迎。

福容大飯店則是首次推出餐飲消費滿萬就送萬元住宿券的超值活動，以飯店桌菜價格來說，通常1桌很容易就破萬元，等於來2桌就可獲2張住宿券，每張住宿券都有萬元價值，1張就可讓2人入住、還附早餐，且全台共13家福容大飯店、6月30日前都可以使用，對於「悶久了」的民眾來說很具吸引力；福容更指出，之前原本無預期母親節的餐廳內用會有好業績，因此在內用桌菜都比以往價格優惠，食材也用的比過去還高檔，目的就是希望能讓「還願意到飯店消費的忠實顧客」感受飯店誠意，如今餐飲住房優惠雙管齊下，許多飯店的中餐廳座位都銷售一空。

台北西華飯店先前一度傳出暫時停業，在訊息澄清後反而吸引民眾踴躍來消費，飯店更史無前例推出「4888元住宿、就送整隻爐烤波士頓龍蝦及24盎司丁骨牛排」的超值住房專案來回饋消費者，所贈送的海陸大餐價值幾乎等於房費，還可住滿30小時、含2人早餐，開賣10天即賣破700套。

台北文華東方酒店的自助餐廳文華Cafe，原本因應疫情而調整為僅提供單點及套餐，這次在母親節檔期特別開放9日午、晚餐及10日午餐餐期推出半自助式饗宴，除了位上主菜外，還可無限享用現點現做上桌的季節海鮮塔，和現煎料理台、開胃佳餚、繽紛甜點吧，開賣沒多久就已訂席全滿。

各大飯店餐廳訂位爆滿之外，令人驚訝的是，飯店的母親節蛋糕更在今年異軍突起，銷售量較往年更以倍數成長，也替飯店多。台北晶華酒店的4款蛋糕今年狂賣近400顆，更創下3年來的最高訂購記錄；台北喜來登大飯店的2款蛋糕也共熱銷200顆，以往年銷售大約90顆來說，業績成長超過1倍；台北萬豪酒店的蛋糕銷量也較去年成長1倍，熱賣到追加後仍完售；而台北文華東方酒店的母親節蛋糕也有2成的業績增長。

(中時 )