原PO在臉書社團《爆怨公社》上表示，近日到好市多買牛奶，但去結帳時只買了2瓶牛奶，排在他後方的阿婆突然向他說「讓我結帳」，原PO一時腦波弱竟答應了。（摘自爆怨公社）

不少人去超市購物時遇到結帳糾紛，不外乎都是「插隊」惹禍。一位民眾在網路上分享，他去逛好市多準備結帳時，站在身後的阿婆突然向他說「你東西少讓我先結」，讓他一時還反應不過來，但隨後馬上「越想越不對勁」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上表示，近日到好市多買牛奶，但去結帳時只買了2瓶牛奶，當他滑著手機等待結帳時，排在他後方的阿婆突然向他說「你才買兩瓶牛奶，應該先讓我結帳」，要給東西比較多的人先結。

不過，原PO表示，當下正在用手機和朋友講重要的事情，就自動移到大媽身後，但過沒多久就越想越不對勁，他指出「靠X，想想不對啊，我東西才2瓶，應該我先結比較快，什麼叫東西少的，要先讓東西多的？」完全被阿婆唬了。

看完原PO耍笨後，網友笑說「中了大媽的話術」、「大媽經驗值又增加了」、「真的是敢講臉皮厚的人無敵」。也安慰原PO不要想太多，畢竟「人家剩下的時間所剩不多了」。不過原PO這種腦波弱的行為，跟他手機有很大程度上的關聯，網友指出，「聽說人在講手機時，任何陌生人拿奇怪的東西給他他都會接受」。真的不要做什麼事情都顧著滑手機。

(中時電子報)