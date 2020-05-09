在9日女子超級籃球聯賽(WSBL)國泰和台電之戰，其中1名執法裁判「小范」范瓚予可說大有來頭，因為小范除了擁有國內A級裁判資格，更是台灣「羽球天后」戴資穎的專屬體能訓練師，且在高雄醫大擔任運動醫學系研究助理，這也太忙了吧！

「一轉眼我已經吹WSBL三年了，卻因我人在高雄，每屆都只能吹1場而已，」范瓚予說，「想當籃球裁判，因為自己是大學甲三級一般組球員出身，也會幫忙校內比賽吹判，後來產生興趣，就努力從C級升到B級，3年前升到A級。」

「當然也是因為蔡義川老師的幫忙，才讓我可以一直往上吹，無論是UBA或WSBL，我都很珍惜每次吹判機會，」范瓚予說，「其實我有想過繼續考國際裁判，卻因超齡問題無奈放棄，畢竟我還要顧好正職，且擔任小戴體能訓練師。」

會成戴資穎的專屬體能訓練師，范瓚予表示，一切都因2018年12月的左訓黃金計畫，當時小戴希望找尋自己完整的訓練團隊，才會問小范願不願意加入，隨後在2019年開始跟著小戴前往世界各地東征西討，也算小戴成功的幕後功臣之一。

只是要如何在A級籃球裁判、小戴體能訓練師與運動醫學系研究助理3種身分當中分配自己時間，確實讓范瓚予的生活過得相當忙碌，但她樂此不疲，「畢竟這些都是我喜歡做的事情，所以我過得很開心，只能盡量找時間休息了。」

(中時 )