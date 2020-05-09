楢山節考電影預告片(影片源自Youtube)

日前大陸陝西發生一起活埋老母親驚悚事件，一名男子將癱瘓的79歲母，用推車拉到墓穴活埋，而老母親2天後奇蹟生還，活埋親人事件引起社會譁然，但古代日本，一些偏遠窮困的地區，兒女會將年邁雙親揹上山，讓他們自生自滅。

1956發行的日本小說《楢山節考》，描述日本古代這種殘忍的「棄老風俗」，內容敘述在日本長野縣、一個偏僻小山村裡，因為很貧窮，為了節約糧食，讓年幼的小孩能活下來，這裡的老人活到70歲時，家裡長子就會把他們揹到村子附近的楢山上，自生自滅等死。

故事主角69歲的阿玲婆婆，有2個兒子，大兒子叫辰平，小兒子叫利助，還有2個孫子、1個孫女。30年前辰平打死父親，原因是父親不願意送奶奶上楢山，當時人們認為上楢山是神聖的事，直到某天冬天，挨餓受凍的日子到來，阿玲婆甚至敲掉自己牙齒，讓自己看起來更老一些，好讓辰平揹她上山「等死」。

故事相當殘忍又荒謬，除了主要故事「棄老風俗」，小說亦描述偷吃食物下場多慘、只有長子能結婚生子等社會風俗，深刻描繪出，在嚴苛生存環境之下，人性殘酷的生存法則，將有限資源給予有生產力的年輕人，才能保證世代的延續以及繁衍。

(中時電子報)