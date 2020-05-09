《夫妻的世界》13結尾又反轉，金喜愛被兒目擊「姦情畫面」。(取自 JTBC Drama YouTube)

《夫妻的世界》第14集預告。

金喜愛、朴海俊與韓素希主演人氣韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)近來劇情反轉再反轉，大灑狗血不手軟，昨晚播出13集，原要向前夫復仇的金喜愛，竟從正宮變小三，與前夫發生性關係，更扯的是，這一幕全都被兒子看到了，引爆網友瘋狂吐槽「很多人說她兒子有毛病，我覺得這種家庭的孩子，沒犯精神病就不錯了」。

朴海俊在《夫妻的世界》背叛正宮金喜愛，並將小三韓素希扶正的渣男，而劇中最慘的人物，非屬他的兒子俊英不可。因為他不僅曾親眼目睹老爸出軌小三韓素希的畫面，等到爸媽離婚後，又再一次目睹娶了韓素希的老爸出軌自己老媽金喜愛的震撼場景。

也難怪俊英會在第13集爆發向朴海俊大喊：「現在都已經結束了，你們都已經走到盡頭了，為什麼現在還要再見面？為什麼要活得這麼複雜？離婚不就是陌生人了嗎？又把我當藉口嗎？你不覺得你們很卑鄙嗎！」

《夫妻的世界》第13集憑著意想不到的劇情，再次打開觀眾眼界，當然引發網路熱議，「兒子真她X慘，親眼看見自己爹出軌，又親眼看到自己媽被家暴，現在又親眼看到離婚爸媽熱吻」、「我還等女主復仇？！ 竟然出現這種戲碼？？？？」、「已婚的表示很真實，看的一臉懵的都是婚姻順利幸福的或沒結過婚的吧」。

(中時電子報)