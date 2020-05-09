新竹市警察局9日下午突發聲明澄清，表示有基層上網「靠北」副局長值日時外出飲酒是因公外出拜訪，未發現飲酒情事，且口罩由業務單位進行嚴格總量管制，並無溢領情事，聲明還指出，疫情期間散播「讓基層都沒有口罩用」的不實訊息，恐觸犯「特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，將依法偵辦。

有網友上靠北警察2.0指控新竹市警察局副局長拿基層口罩去做人情，被爆料後只繳回200個給行政科，實際上跟行政科及分局拿的至少好幾百個不知去向，讓基層沒得用，語末還質疑「這樣對得起良心嗎？」

遭控訴的不只口罩一事，該靠北還指稱副局長值日時跑去喝酒，還要少年隊長作陪，只能請下屬幫忙載人，反問署長、局長「這樣可不可以？」並稱該副局長在局內作威作福，「局長您知道嗎？」

該篇貼文讓市警局大動作發出非常詳細的聲明，指配發口罩以第一線外勤為主，每人每日一個，未有基層員警無口罩可用情事，並強調口罩由業務單位進行嚴格總量管制，逐日統計需求數量，核實發放，並無溢領情事。

針對值日飲酒控訴，市警局澄清該副局長假日值日期間，偶因公務外出，拜訪地方士紳及協勤民力幹部等，會邀同熟稔地方的部分外勤主管陪同前往，未發現有飲酒情事。聲明文中稱市警局將持續要求各級幹部以身作則，尤以防疫期間，警察全力投入防疫工作，更應謹言慎行、嚴守分際，以為基層同仁表率。

最後聲明中不忘強調「讓基層都沒有口罩用」是假訊息，在疫情期間散播恐觸犯特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，除依法偵辦外，同時呼籲大眾勿再轉傳該不實訊息，避免觸法。

不過有基層私下表示，可能是該副局長平時作風較不受基層喜愛，到了準備升官之際才被挖出來爆料。也有人表示，本來勤中就不得飲酒，該篇靠北就算是事實也難以查證。

(中時 )