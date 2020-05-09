中職開放每場1000名球迷進場，在疫情之下需要遵守不少規定，其中「禁止飲食」這條令球迷怨聲載道，不少球迷反應寧願在家舒適看轉播，也不要進場卻無法飲食，今日新莊球場公布進場人數僅958人，銷售狀況不如預期，接下來若要開放2000人，飲食禁令也需要鬆綁。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口有機會開放到2000人進場，不過悍將副領隊陳昭如就坦言，聯盟配合中央政策禁止場內飲食，多少會影響到球迷的進場意願，「球迷可能會因為不能飲食而遲疑，因為快暑假太熱，會影響進場意願。」

昨日領先全球開放球迷進場，富邦悍將主場優先開放季票、各級會員購票，不過僅售出8成，開放一般球迷購買後才完售1000張，購票熱潮並不如預期，今日預售也僅賣出約800張，開放一般球迷購買後也沒賣完，僅有958人進場。

中職下一階段要開放2000人甚至更多，不過若仍無法飲食，想要吸引更多球迷進場恐怕有困難。

(中時 )