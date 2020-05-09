距離6月6日罷韓投票，剩不到1個月的時間，雖有民調解讀罷韓可能會過關，資深媒體人吳子嘉卻認為，明年韓流有機會再起。

吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》中表示，韓國瑜是了不起的人物，他在人跟人之間的處理上，是非常有能力的一個人，而他的魅力無窮，到今天為止，國民黨的人中還是他的魅力最大。

韓國瑜的未來會怎麼走？不要小看他，目前韓國瑜仍然是國民黨最有魅力的領袖，因為國民黨40年來，第一次可以辦群眾大會，是韓國瑜辦出來的。如果今天國民黨被民進黨打倒了，把韓羞辱到水溝裡去了，韓粉有可能重新再起。

吳子嘉認為，韓風再起，明年還有一個機會。明年經濟恐會陷入低潮，而蘇貞昌內閣是一個防弊內閣，不是一個興利內閣。蘇內閣的特性就是抓豬瘟、抓瘟疫、他把錢扣得緊緊的，把你管得很好，每一個人都管得像小兵一樣，這是蘇貞昌的特性。但大開大合地去做那種偉大的工作，他不會做。所以在這種情況之下，經濟如果陷入大蕭條的情況之下，明年可能就是韓流再起的機會了。

(中時電子報)