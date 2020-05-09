曾獲金鐘視帝提名的鍾承翰，和愛妻劉欣怡育有2歲5個月大兒子「翰寶」，不僅聰明可愛，鍾承翰私下還教兒子不少「撩招」，讓鍾承翰的媽媽、岳母、妻子被「撩」到充滿粉紅泡泡，劉承翰提到今天慶祝母親節，除了包紅包、吃飯聚餐外，更派「翰寶」獻出人生首次的母親節禮物，特地為他準備水彩、畫筆及圍裙，將親自為家中3位母親獻上首畫，預計將成鍾劉府「彩衣娛親」大秀，鍾承翰笑說：「隨便他畫，看他怎麼畫奶奶、外婆和媽媽。」

有了「翰寶」後鍾承翰常笑說在家中地位不保，原來是大家都愛「翰寶」，鍾承翰說，跟岳母視訊總會被問「翰寶呢？」，家族聚會時也總準備滿桌翰寶愛吃的食物，有次主動打給媽媽問安，媽媽竟然也只想跟翰寶說話，讓鍾承翰忍不住打翻醋桶：「那叫翰寶打給你就好啦！」不過他表面吃醋，實際上也很愛翰寶，教導翰寶說話要有禮貌、要甜，尤其對阿嬤、外婆每次都要說：「我愛你」、「我想你」，更要稱讚媽媽是「大美女」，讓老婆瞬間樂翻天。

模特兒出身的鍾承翰，轉往戲劇發展後成績亮眼，近期宣布離開老東家凱渥，自組工作室學習打理經紀事務，也特別找來風格攝影師，拍出富有演員質地、藝術韻味的宣傳照，雖然受疫情關係，不少戲劇工作延宕，鍾承翰保持正能量，利用時間騎單車練出黃金體態，也帶兒子上課、露營和野餐，目前也在談新戲、活動，希望病毒速速遠離，讓大家都安居樂業。

鍾承翰的2歲半兒子「翰寶」聰明可愛。（經紀人提供）

鍾承翰和愛妻劉欣怡感情甜蜜。（經紀人提供）

鍾承翰和愛妻劉欣怡不時到戶外旅遊。（經紀人提供）

(中時 )