民進黨籍立委蔡易餘提案修改「兩岸人民關係條例」，認為台灣不再與大陸統一為目標，應删除其中「國家統一」等文字。大陸國台辦發言人馬曉光今表示，警告「台獨」分裂份子誤判形勢，試圖在謀「獨」道路上飆車，不斷挑戰大陸的底線。對此，蔡易餘晚間發出聲明表示，國台辦的憤怒讓他不解，難道大陸這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？

兩岸條例修正草案由蔡易餘與黨籍立委莊瑞雄、陳亭妃共同提案，主張把條例第一條「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民往來，並處理衍生法律事件，特制定本條例」中的「國家統一前」刪除，改為「因應國家發展」。

蔡易餘今重申，他的主張是，無論是統一、獨立、繼續維持現狀，都是這個國家發展的可能性選項。我們必須尊重2300萬台灣人的民族自決，現行增修條文「國家統一」只有單一選項，不符國家發展的多元性選擇，沒放棄統一，只是納入考量。

對於「兩岸人民關係條例」修正草案昨經立法院會一讀通過付委審查，國台辦今大動作跳腳，蔡易餘反酸，國台辦的憤怒讓他不解，「難道大陸這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？」

(中時 )