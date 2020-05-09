富邦悍將陳仕朋與隊友江國豪、游霆崴私下訂下賭約，本周若誰先發吞敗投就要剃光頭，昨日陳仕朋拿下勝投，這場「護髮之戰」江國豪表現神勇，先發8局僅失2分，這也是他加入中職以來投過最長局數，更奪下單場MVP。

江國豪迎戰統一獅羅里奇，雙方前2局都沒有攻勢，3局下半悍將靠林宥穎二壘安打攻下首分，下半局從高國麟2分炮開啟悍將大局，隨後陳品捷、申皓瑋、林宥穎、胡金龍連續安打串起攻勢，悍將打了9人次、攻下4分。5局下半高國麟敲出單場第2轟，2分炮助悍將取得7比1大幅領先

有了隊友火力支援，江國豪越投越帶勁，前4局都沒有失分，第5局才挨林祐樂一發陽春炮掉分，接著第8局在投球數破百後，連續發生2次暴投，讓獅隊打回第2分，不過江國豪先發8局僅被敲6支安打、失2分，送出4次三振，這也是他中職生涯最長投球局數。

統一獅先發投手羅里奇。（陳怡誠攝）

9局上半獅隊趁悍將換投攻佔滿壘，並靠2次高飛犧牲打追回2分，不過最後仍由悍將以7比4奪勝，統一獅苦吞6連敗。

昨日陳仕朋拿下勝投後，在賽後頒獎時透露與隊友的賭約，表示與江國豪、游霆崴約好，若本周3人先發，誰吞下敗投就要剃光頭，而陳仕朋與江國豪兩人不僅都拿下勝投，還先後獲選為單場MVP，這下「護髮之戰」壓力要落在游霆崴身上，他明天掛帥先發對上獅隊土投施子謙。

賽後江國豪表示，當初是陳仕朋先提議這個賭約，隨後在他勝投後向球迷和攝影機自行公布，被問到游霆崴明天先發會不會壓力大，江國豪表示他下場後有叫他加油，還笑說壓力是陳仕朋害的。

此外總教練洪一中也對這2名本土先發讚譽有加，「昨天仕朋7局失2分表現很好，今天國豪表現更好，他們表現沒話說。」

富邦悍將江國豪主投8局僅失2分，拿下勝投與單場MVP。（陳怡誠攝）

富邦悍將江國豪主投8局僅失2分，拿下勝投與單場MVP。（陳怡誠攝）

(中時 )