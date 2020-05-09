美國在台協會AIT處長酈英傑與桃園市長鄭文燦曾一起預錄中華職棒開球影片，外界傳出他曾問中華職棒CPBL名稱中的C，是否會造成混淆？鄭文燦9日指出，主席確實有問這問題，有跟他說明台灣職棒的歷史過程，原來有兩個聯盟，一個是中華職棒，另外一個是台灣大聯盟，後來合併成為中華職棒，但在英文的宣傳上可以盡量多使用Taiwan，這部分應該沒有問題。

鄭文燦表示，今年台灣職棒用英文轉播，美國的球迷也看得到，讓全世界可以看到第一個開放比賽的職棒，每天大概都有近100萬人次的美國球迷觀看，這是非常成功的轉播。

他也說，酈英傑處長在4月曾找過他，希望很快地讓美國球迷可以看到台灣的職棒，所以當時就跟球團、ELEVEN SPORTS協調，改成英語製播，桃園也補助部分經費，另外在推特上也可以直接看得到，酈處長也特別在5月1日擔任開球貴賓，體驗台灣的球場、機器人加油隊、人形立牌，那一天他非常高興，並說台灣是防疫安全的成功典範，可以讓美國的球迷也可以看得到棒球。

鄭文燦也提到，目前中華職棒初步開放1000名球迷進場，陸續可以漸次開放，自己也會在桃園國際棒球場下一次的觀眾入場時親自到場加油，以行動力挺表示對職棒以及對開放觀眾進場的支持。

(中時 )