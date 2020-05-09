西班牙憲兵於母親節前夕，成功阻止了巴塞隆納的一起恐怖攻擊，並於8日逮捕1名效忠極端組織「伊斯蘭國」（IS）的摩洛哥籍孤狼，他原本計畫在本周末駕駛汽車撞人，也可能持刀攻擊。落網的男性嫌犯將於15日在首都馬德里的國家刑事法院受審。

西班牙憲兵獲得美國聯邦調查局（FBI）、摩洛哥國土安全總局提供情報，待時機成熟後採取行動，在巴塞隆納市中心的1幢公寓內拘捕1名29歲男子，但未公布他的身份。憲兵聲明指，嫌犯構成實質安全威脅，還曾在社交媒體上宣誓效忠IS至少4年之久，相信他已被徹底洗腦，變得極度激進。

聲明又指，嫌犯雖曾發表憎恨西方的言論，但過往行事尚稱低調。他在疫情期間，多次違反緊急狀態封城令，在巴塞隆納到處閒逛，因此引起情報人員注意，懷疑他趁機尋找下手目標。憲兵還表示，自疫情爆發後，歐洲多地相繼出現孤狼駕車或持刀發動攻擊。

此外，西班牙警方2周前突擊搜查東南部阿梅里亞省1幢公寓，逮捕另名IS成員、英國籍埃及裔饒舌歌手巴里（Abdel-Majed Abdel Bary）及另外2名男子。巴里事前搭船自北非的阿爾及利亞偷渡上岸，警方懷疑他們打算在巴塞隆納發動攻擊，將針對本案與上述案件一併調查。

西班牙近年屢次成為恐攻目標。22歲摩洛哥裔男子阿布雅布（Younes Abouyaaqoub）於前年8月在巴塞隆納蘭布拉購物大道駕車衝向人群，造成15人死亡，包括1名7歲英國男童，另有130人受傷。數小時後，5名同黨在鄰近的坎布里爾斯以刀斧攻擊路人，導致1人死亡，案發後警員擊斃了所有涉案嫌犯。

(中時 )