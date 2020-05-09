今年24歲的新生代演員李沐，在Netflix華語獨家影集《誰是被害者》中飾演張孝全女兒「江曉孟」，演技備受矚目，加上清新有靈氣的質感，被網友盛讚有如「小周冬雨」。

9日曝光她於2018年在英國拍攝長達4分多鐘試鏡帶模樣，當時她在英國倫敦藝術大學，在宿舍中緩道出劇裡角色、掙扎於親手結束母親的痛苦的不捨，與對十多年未見父親的思念潸然落下的真誠眼淚，讓導演為之驚艷，求其試鏡最後一句的「我想活下去」，讓導演覺得相當震撼具有爆發力，因而獲得演出機會。

張孝全（左）與李沐雨中撐傘。（Netflix提供）

李沐堪稱是《誰是被害者》裡年紀最小的演員，導演莊絢維對她印象深刻，一場她要與媽媽告別的戲，「很難想像一個如此年輕的演員可以把這樣一場戲執行得這麼好。」而導演陳冠仲則看好李沐的潛力，認為她是個非常有能量的演員，假以時日會非常具有爆發力。

李沐在戲中與母親相依為命，面對媽媽長期臥病在床，幾乎沒有任何痊癒的可能，她心中猶豫是否要結束母親的痛楚，自認是角色最大挫折，看著媽媽病容「明知道沒有，卻期待會有奇蹟發生。」於是選擇親手結束媽媽的痛苦，卻也不斷的自責，「努力不夠，才讓媽媽那麼辛苦。」

李沐也坦言，在殺青後兩個多月，才漸漸地抽離角色的負面情緒，「一直到前陣子在製作單位看完完整集數後，我才發現，自己終於能從江曉孟這個角色走了出來，能開始用演員的身份，來檢視自己在角色詮釋上，還需要努力之處。」李沐戲裡與媽媽的互動，母女情深展露無遺，不論是李沐依偎在母親旁，或是在母親旁的呢喃，都像切洋蔥般讓人淚流不止。

逢母親節將至，談到自己的母親，李沐提到自己的媽媽是一個相當溫暖的人，「會觀察我的心情起伏，若我想要隱藏，也逃不過她的法眼！」至於今年要送什麼母親節禮物給媽媽？她笑說根據以往的經驗，送過媽媽球鞋、口紅、卡片，媽媽都不太喜歡，「今年決定會問媽媽喜歡什麼禮物，然後再買給她。」Netflix華語獨家影集《誰是被害者》全劇八集已全球獨家上架。

李沐在Netflix《誰是被害者》與媽媽感情深厚。（Netflix提供）

李沐在Netflix《誰是被害者》替媽媽擦澡。（Netflix提供）

(中時 )