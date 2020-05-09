5月12日為國際護理師節，Uber、昇帝實業公司、三商美邦人壽及三友藥妝等企業，攜手捐贈免費車資折抵、被套、毛毯、枕頭、護手霜等物資，向17家急救責任醫院及29區衛生所醫護同仁致敬，新北市長侯友宜9日出席捐贈典禮並表示「護師節快樂，大家辛苦了！」

侯友宜今在捐贈典禮上，逐一向醫護人員致謝；他致詞表示，他過去20多年警察生涯，深知第一線夥伴才是造就防疫成功最主要原因，醫護人員不只無私無我的貢獻，還能無畏，這場防疫戰爭的勝利，是屬於所有第一線的防疫人員。

侯友宜指出，雖然國內疫情稍見緩解，但仍大意不得，稍有疏失就容易前功盡棄、血汗白流，身為市長的他，一定會做好大家的後盾，充分供應防疫物資。

「工作辛苦，但『心』不苦！」衛福部台北醫院督導長蔡麗珍說，今年農曆春節回澎湖與父母團聚，不料一回台馬上接到武漢包機任務，二話不說換上工作服，前往機場幫忙，在醫院負責專責病房設置、檢疫所等工作，盼攜手度過難關。

衛生局長陳潤秋指出，Uber與合作車隊即日起提供4萬趟次、每人最多1100元車資折抵；昇帝實業公司捐贈殺菌乾燥車200趟次，提供醫護同仁包括被套、毛毯、枕頭等寢具，免費無毒、無藥劑、除臭的高溫消毒服務；三商美邦人捐贈總價值27萬8000元的日本馬油護手霜2000條。

陳潤秋指出，感謝企業界肯定醫護人員奉獻，將陸續安排殺菌乾燥車，到17家責任急救醫院及29區衛生所宿舍，提供寢具高溫消毒服務，呼籲大家多給這群勇士鼓勵與支持。

(中時 )