台灣的珍珠奶茶揚名國際，隨著名氣越來越大，各種珍珠奶茶口味的食物也越來越多，像是珍奶鳳梨酥、珍奶拉麵、珍奶沙拉、珍奶啤酒等，各式各樣食物只要加上珍奶口味，似乎就會受到消費者青睞，台灣本土零食「可樂果」，也推出珍珠奶茶口味，嚇壞台灣網友！

可樂果推出珍珠奶茶口味(圖/可樂果同樂會FB)

日本熱愛珍奶的程度，出現不少暗黑料理，不少網友笑虧「不要玩食物」、「珍奶被玩壞了」，「可樂果」也不惶多讓，這款珍奶口味的零食，吃起來究竟是什麼味道呢？可樂果公司形容「甜而不膩的黑糖風味+香醇濃郁奶茶香氣，彷彿珍奶於嘴裡完美再現」，吃零食就不用再配珍奶。

不少網友開箱試吃，評價幾乎一面倒「超崩潰」，認為這口味實在難以言喻，「這味道太失敗」、「光看名稱就很雷」、「再也不相信珍奶周邊商品」、「珍奶做好本分就好」、「不要邪魔歪道」。

根據網友專業比喻，「兩種味道就是不相交，湊在一個太空包裡，還是平行的兩條線」、似乎覺得甜鹹無法融合，不過也有人認為其實不難吃，還可以吃到豆香的味道「幾乎沒有吃到鹹味，就當做有豆香味的甜餅乾」。

(中時電子報)