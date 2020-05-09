金鐘影后劉瑞琪與新生代演員林辰唏，首度合作舞台劇《最後一封情書》，戲內好感情延伸到戲外，劉瑞琪近日主動開車到花蓮探望林辰唏，林辰唏的兒子甚至還拉著劉瑞琪到菜田展示自己種的蔬菜，劉瑞琪說：「輕鬆自在如一家人的相處模式，甚至不需刻意說些什麼、做些什麼！」《最後一封情書》6月臺南、7月臺北，兩廳院售票。

劉瑞琪表示自己本來堅持用防疫方式渡過母親節，但近日發現父母在家悶太久、活動力下降許多，所以她趕緊帶著口罩回家陪陪父母，劉瑞琪表示，平時就會陪媽媽唱歌、帶爸爸出門曬太陽，並想各種方式逗他們開心，「說我是當代老萊子也不為過！」。

劉瑞琪與林辰唏戲外延伸出好感情，母親節前夕劉瑞琪特地到花蓮探訪林辰唏。（全民大劇團提供）

首演前母親因病離世，林辰唏表示，之前的母親節，兒子和男朋友會準備卡片送給她和媽媽，也會買蛋糕一起回家慶祝，但今年的母親節，辰唏則計畫一家三口到蘭嶼浮潛遊玩散心，她也在《最後一封情書》加演時找到了另一個母親，劉瑞琪說：「現在也習慣她喊我一聲：媽。」

《最後一封情書》以善終權為主題，劉瑞琪飾演因病想要重拾夢想並簽署安寧醫療的女強人，而飾演女兒的林辰唏，則因害怕失去母親而極力反對，兩人在戲中雖然彼此相愛，卻總是見面就吵架，從不理解到把愛說開，動人的母女之情，在3月台中的演出，讓觀眾紛紛哭濕口罩。近日因疫情影響，原本預定五月於國父紀念館演出的《最後一封情書》延期到七月。

林辰唏在劇中飾演劉瑞琪的女兒。（全民大劇團提供）

《最後一封情書》劉瑞琪飾演罹癌但勇敢追夢的女強人。（全民大劇團提供）

雖然深愛著彼此，但說出來的話卻總是傷人，林辰唏表示這齣戲演出很多母女的狀態。（全民大劇團提供）

(中時 )