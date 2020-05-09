為應彰化縣警局區間測速照相系統出現嚴重誤差，宣布暫停區間測速系統運作，苗栗縣警局9日晚間表示，警方設置在西濱快速道路通霄路段的區間測速照相系統，也於4月26日以後暫停運作，將待交通部及警政署後續決議後再行評估舉發作業。

苗栗縣警局指出，警方在西濱快速道路通霄段南、北雙向設置的區間測速照相系統，先後在去年底及今年初啟用，至4月25日止，共告發4，309件超速違規。其中民眾申訴共11件，有2件是針對系統問題。已開單者除能證明系統有誤或阻却違法的理由，仍維持原處罰。

西濱快速道路通霄段所設置的區間測速照相系統，是由交通部公路總局第2區養護工程處負責採購建置及驗收，設備財產由苗栗工務段列管，三年後再將設備移交苗栗縣警局列管。

這套區間測速照相系統，北上車道於108年10月9日由中科院負責鑑測，通過第三方公正單位驗證，南下車道則於109年5月6日，同由中科院鑑測，通過第三方公正單位驗證，經驗證對時正確率均達99.6％以上。

由於彰化縣警局發生區間測速系統異常狀況後，苗栗縣警局立即聯繫建置單位及廠商，對測速系統軟硬體進行檢測，並未發現異常，但縣警局仍函請建置廠商東山科技公司，自109年5月1日起暫緩產出違規相片，將待交通部及內政部警政署後續決議，再行評估執法舉發作業。

而該測速系統自4月25日產出最後一批資料並予開單，4月26日後即停止開單。暫停時期，苗栗縣警局將規劃以「移動式測速拍照」為該區間不定時不定點的違規取締勤務，以維用路安全 。

(中時 )