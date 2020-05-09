為因應新冠肺炎擴散，政府祭出各類紓困方案，卻造成亂象，更傳出開名車、穿金戴銀者前往申請紓困補助。一名老翁開著賓士前往公所申請，慘遭打槍，但在屏東，另一名開著BMW的男子申請卻通過，引發熱議，如今原因也曝光。

根據《自由電子報》報導，賓士老翁已超過65歲，且無法證明自己是家中主要經濟來源，過程中說詞不清、反反覆覆，因此被判定資格不符，被打回票；反而另一名開著BMW的菜販，因具有農民身分，且提出證明自己的生意受到疫情衝擊，通過農會審查，成功拿回紓困補助。

(中時電子報)