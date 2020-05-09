法國人不愧是時尚大國，連戴個口罩都能戴出時尚感。法國總統馬克洪近來以身作則，在公開場合戴上口罩，不僅帶頭履行公民防疫的義務，也證明義務與時尚絕對可以並存。

馬克洪的口罩別出心裁，他在參觀巴黎市郊的一間小學時，戴上深藍色的布口罩，與他的深藍色西裝與領帶相得益彰。口罩左上角繡上藍白紅三色條紋，代表法國國旗。媒體稱讚馬克洪的巧思，讓口罩成了一件時尚配件。

這款布口罩由法國服飾業者Chanteclair生產，在超市就可買到，每個售價為4.92歐元（台幣150元）。馬克洪表示，口罩的透氣度及阻隔能力經法國軍方測試，相信在11日起分階段解封後能夠協助國民抗疫。

法國計畫11日起分階段解封城市，希望振興經濟，屆時會強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩，學生復課也要戴口罩。此外，法國政府會提高檢測量至每周70萬人次。

除了馬克洪，斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）先前在總理馬托維奇（Igor Matovič）的就職典禮中戴上口罩，一樣為了配合衣著，特別選用粉紅色的口罩，也非常的別出心裁。

(中時 )