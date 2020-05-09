美股8日擺脫就業數據利空、奮力收紅，也讓週線連2黑頹勢得以畫下句點。由於華爾街部分人士認為，近來美股走勢似乎已與經濟基本面脫鉤，因此本周一連串經濟數據，將是佐證該看法是否屬實的最好證據。

美國勞工部8日公布4月就業數據表現慘淡，顯示這波新冠肺炎疫情的確已對美國經濟造成重創。雖然如此，美股仍然無視該利空開高走高，道瓊工業指數終場甚至強漲455.43點，收在24,331.32點、漲幅將近2％。標準普爾500與那斯達克指數也各自收高1.6％與1.5％。

在買盤回歸帶動，也拉抬3大指數創下3周來首度周線收紅。其中道瓊與標普500指數分別上漲2.5％與3.5％。以科技股為主的那指週線漲幅更高達6％。

由於標普500自3月中點低點反彈迄今，漲幅已超過3成，凸顯美國失業率即使急升到兩位數、經濟活動也多處於停滯狀態，但在預期美國經濟將重啟的樂觀心態，讓資金再度重回美股。但也因為這波漲勢過快過猛，開始引發外界質疑美股走勢是否已經脫離美國經濟現實。

美國本周將有多項經濟數據公布，另外聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也將在Peterson國際經濟研究所舉辦的網路直播會議發表演說。分析師認為，這些數據將有助投資者觀察這波肺炎對美經濟衝擊的程度如何，以評估在美國經濟放緩情況，這波漲勢能否繼續獲得支撐。

(工商 )